Novas passarelas do salto Garganta del Diablo no Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu foram apresentadas

Novas passarelas do salto Garganta del Diablo foram apresentadas

O evento aconteceu no Parque Nacional Iguazú, o mais visitado do país com mais de um milhão de entradas no ano passado, sob a liderança do Ministro do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Nacional, Juan Cabandié, o governador da província de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, e o presidente da Administração de Parques Nacionais (APN), Federico Granato.Cabandié comemorou o trabalho junto com a província porque "o setor Garganta pôde ser rapidamente recuperado, o qual tinha sido devastado na última enchente" do rio Iguaçu e destacou "a recuperação do Circuito Inferior, que nos permitiu melhorar a infraestrutura para os visitantes desta área protegida".As passarelas foram danificadas pelas enchentes extraordinárias do rio Iguaçu, causadas pelas chuvas torrenciais de outubro de 2021 e agora, com as novas obras, foram reparados 275 metros quadrados, mais a ampliação da varanda da Garganta del Diablo, portanto, foram adicionados mais de 310 metros quadrados.