“Não importa quem vai presidir a partir de dezembro; mas sim, que seja um dos nossos", afirma presidente Alberto Fernández

O presidente Alberto Fernández

O Chefe de Estado liderou o ato que certifica a cobertura total dos esgotos de Morón (zona oeste dos subúrbios de Buenos Aires), onde reivindicou a gestão realizada por seu Governo apesar do "contexto" dos últimos três anos, onde se conjugou a herança de inflação com o endividamento, a pandemia e a guerra europeia.“Estes três anos foram muito difíceis. E o que o Macri nos deixou, não deve ser esquecido, porque nos deixou 54 pontos de inflação, uma dívida como nunca antes, obrigações impossíveis de cumprir. No dia 99 veio uma pandemia que levou com ela 10 milhões de vidas. Quando estava prestes a ser superada, veio uma guerra. Eu coloco este cenário para que saibamos como podemos fazer obras como esta em tal contexto. A resposta é simples, existe decisão política", afirmou.Fernández, como já fez em outras ocasiões, disse que "em política, não é tudo a mesma coisa" e destacou que seu governo "conseguiu demonstrar que as obras públicas podem ser feitas sem beneficiar os amigos e sim pensando no povo".Foi no final que pediu aos argentinos "que não desviem o caminho", acrescentando: "Eles votaram em De La Rúa e o país desmoronou, depois votaram pelo Macri e o país desmoronou". "Não importa quem vai presidir a partir de 10 de dezembro, importa que seja um dos nossos para que o movimento e o significado que demos à Argentina não sejam alterados", concluiu.