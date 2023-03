Atividade industrial na Argentina cresceu 4,1% em janeiro

O crescimento foi destacado pelo secretário da Indústria, José Ignacio de Mendiguren, o qual salientou o “caminho inédito” que significa na procura do equilíbrio macroeconômico aliado ao cuidado da atividade e do emprego. “Dessa forma, a atividade industrial atingiu a maior produção para um mês de janeiro desde 2018”, destacou o relatório.O índice avançado do CEP-XXI é elaborado considerando o consumo de energia com base em informações da Companhia Administradora do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (Cammesa).Em 2022, a atividade industrial cresceu 4,3% comparada com 2021 e 11,5% em comparação com 2019, e registou o maior nível anual desde 2017 (superado em 0,8%), sendo o segundo ano de crescimento após três anos anteriores de quebras da atividade industrial entre 2018 e 2020.Dos 16 setores industriais, 14 cresceram em relação a 2019 e todos cresceram quando comparados com 2021, enquanto quatro setores (alimentos e bebidas, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos não classificados e produtos químicos) encerraram com níveis de produção recorde desde pelo menos 2004.