“Abrem-se grandes possibilidades para as empresas argentinas” em Bangladesh, afirma chanceler Cafiero

O chanceler argentino, Santiago Cafiero, e a primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina

“Foram dias muito produtivos pela oportunidade que tiveram as 20 empresas que nos acompanharam nesta missão comercial, e todas se saíram muito bem”, disse Cafiero, destacando que as empresas realizaram quase 300 reuniões em dois dias e que, como resultado, "surgiram muitas possibilidades e até acordos".Da mesma forma, Cafiero destacou que, embora Bangladesh seja "o oitavo país mais populoso do mundo e, claro, como todos, tem suas dificuldades, também é verdade que eles vêm crescendo em sua economia e nos últimos 10 anos eles dobraram seu PIB per capita"."Com isso, abrem-se grandes possibilidades para as empresas argentinas aqui, sobretudo porque o selo, a bandeira, a marca-país da Argentina aqui (em Bangladesh) tem um prestígio importantíssimo", destacou o chanceler.Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, o comércio bilateral com Bangladesh foi de US$ 765 milhões em 2022. As exportações argentinas chegaram a US$ 742,9 milhões e as importações daquele país a US$ 22,1 milhões, registrando um superávit comercial para a Argentina de US$ 720,8 milhões.