Lanús perdeu para o Racing e agora divide a liderança com San Lorenzo, Talleres e Defensa y Justicia

Lanús perdeu para o Racing e agora divide a liderança

O San Lorenzo derrotou o Unión de Santa Fe em casa por 1 a 0; Talleres fez o mesmo como visitante contra o Platense por 4 a 2, enquanto o Defensa y Justicia goleou o Atlético Tucumán por 3 a 0 em seu estádio.Por sua vez, o Boca Juniors conseguiu uma valiosa vitória como visitante perante o Vélez Sarsfield por 2 a 1, enquanto o River Plate continua com um desempenho irregular após a saída de Marcelo Gallardo e a chegada de Martín Demichelis como treinador, e perdeu no seu estádio por 1 a 2 contra o humilde Arsenal.Resultados (Rodada 5):Belgrano 0-2 Tigre; Rosario Central 1-0 Godoy Cruz; San Lorenzo 1-0 Unión; Estudiantes 1-1 Sarmiento; Platense 2-4 Talleres; Vélez 1-2 Boca Jrs.; Defensa y Justicia 3-0 At. Tucumán; Colón 1-1 Huracán; River Plate 1-2 Arsenal; Banfield 0-0 Independiente; Instituto 3-1 Newell's; Barracas Central 1-0 Gimnasia; Racing 2-1 Lanús e Central Córdoba 1-0 Argentinos Jrs.Posições:Defensa y Justicia, Lanús, Talleres y San Lorenzo 12 pontos; Huracán 11; Boca Jrs. e Rosario Central 10; River Plate 9; Racing, Tigre e Instituto 8; Barracas Ctral., Newell's e Belgrano 7; Argentinos Jrs. e Godoy Cruz 6; Vélez, Sarmiento, Estudiantes, Independiente e Platense 5; Gimnasia, Arsenal e Central Córdoba 4; Banfield e Unión 3; Colón e Atlético Tucumán 2.Próxima Rodada (Sexta):Sarmiento-Rosario Central; Unión-Estudiantes; Platense-Central Córdoba; Gimnasia-Colón; Lanús-River Plate; At. Tucumán-Banfield; Newell's-Barracas Ctral.; Independiente-Instituto; Huracán-San Lorenzo; Talleres-Vélez; Tigre-Argentinos Jrs.; Arsenal-Belgrano; Godoy Cruz-Racing e Boca Jrs-Defensa y Justicia.