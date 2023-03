"Sou um dador de previsibilidade, confiança e certeza", afirma embaixador Scioli

O embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli

"Eu não fui atrás de nenhuma candidatura, as pessoas vieram atrás de mim", disse Daniel Scioli em declarações de rádio, e acrescentou: "Não é necessário que eu faça campanha". "Não encaro como uma revanche, é uma aprendizagem. Não busco coisas para minha biografia, busco melhorar o país", afirmou o embaixador.Nesse sentido, destacou que "agora estou cumprindo minha agenda, que mostra como buscar com coisas concretas e cumprir com a missão: implementar o acordo assinado por Lula (da Silva, presidente do Brasil) e Alberto (Fernández, presidente argentino), com um impacto muito significativo em cada província, no emprego, na energia, nos transportes, nas fronteiras".O ex-candidato à presidência em 2015 indicou que “o que procuro é dar soluções” e garantiu que “não posso ser indiferente porque nunca o fui”."Quero que o país, o povo, os trabalhadores ganhem. O país tem o que é preciso, o futuro argentino é muito próspero e positivo, o mundo demanda o que nós temos", enfatizou. E concluiu: “Sou dador de previsibilidade, confiança e certeza”.