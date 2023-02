Exposição da obra de Alicia D'Amico sobre a vida em bairros populares no Museu Nacional de Belas Artes

Museu Nacional de Belas Artes

"Poderia ser eu. Alicia D'Amico e a fotografia como experiência coletiva" é o título da exposição que reúne 46 imagens e recria o livro "Poderia ser eu", publicado em 1987 pelos sociólogos e pesquisadores Elizabeth Jelin e Pablo Vila, os quais convocaram D'Amico para registrar o trabalho de campo.Pioneira no campo da fotografia argentina, D'Amico (1933-2001) foi uma ativista visual, feminista, militante e pioneira em seu grêmio que capturou com sua câmera lutas e datas importantes da história argentina como o massacre de Ezeiza, as rodas das Mães da Praça de Maio ou mobilizações feministas pelo direito ao aborto, como a registrada em 8 de março de 1984.A exposição será inaugurada nesta quinta-feira, 2 de março, às 19h, e poderá ser visitada até 2 de abril na sala 42 do segundo andar do Museu de Bellas Artes, localizado na Avenida del Libertador 1473, Cidade de Buenos Aires, de terça a sexta-feira, das 11h às 20h, e aos sábados e domingos, das 10h às 20h, com entrada livre.