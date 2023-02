O site Ruta Natural promove o turismo de natureza na Argentina com milhares de opções para os viajantes

Rota Natural: Parque Nacional Los Glaciares

O programa abrangente "La Ruta Natural" foi lançado em 2020 e atualmente é coordenado pela Direção de Desenvolvimento do Turismo de Natureza, que procura promover este tipo de atividade como uma linha estratégica e é complementado pela oferta turística de cada distrito, enquanto aumenta o movimento econômico nas pequenas cidades, e reativa as economias regionais.Entre as principais atrações incluídas na Rota Natural, cinco dos destinos foram declarados Patrimônios Mundiais Naturais, como os parques nacionais de Los Glaciares, Los Alerces, Ischigualasto-Talampaya, Península Valdés e Iguazú, onde também as famosas cataratas receberam o reconhecimento como uma das Sete Maravilhas Naturais do mundo.Além disso, segundo o site do Ministério, outros quatro parques foram distinguidos como Patrimônios Cultural-Natural da Humanidade: a Quebrada de Humahuaca, Qhapaq Nan, as Missões Jesuíticas Guaranis e a Cueva de las Manos.O site oferece detalhes dos roteiros que podem ser feitos em cada destino, além de dicas para os turistas. Enquanto isso, o site oficial www.argentina.gob.ar/parquesnacionales fornece links para comprar ingressos com antecedência para diferentes parques nacionais e pesquisar atividades interessantes para cada destino.