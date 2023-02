Embaixador da Argentina no Brasil ratifica pré-candidatura presidencial: "Sinto-me convencido de que posso representar o povo"

O embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli

"Sinto que as circunstâncias me levaram a assumir esta responsabilidade. Estou convencido de que posso representar o povo e levá-lo à vitória. Sei claramente o que está sendo disputado e espero ter a oportunidade de projetar a Argentina", afirmou Scioli em declarações à rádio.O embaixador confirmou a sua pré-candidatura presidencial nas eleições primárias abertas, simultâneas e obrigatórias (PASO) pelo Frente de Todos e garantiu que "o país tem um futuro muito positivo", afirmando que pretende conduzir-se com "bom senso, pragmatismo e coerência".Ele também destacou que as diversas responsabilidades que teve nos últimos anos, como a de embaixador no Brasil durante a presidência de Jair Bolsonaro, “serviram para desenvolver essas características”. Além disso, opinou que agora com a presidência de Inácio Lula da Silva "estamos avançando para a integração latino-americana"."Procuro ser um facilitador de maior abertura e vou em busca desses argentinos desencantados, que não querem voltar ao passado, e quero explicar minhas ideias atualizadas em um contexto internacional em mudança".