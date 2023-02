Los Antiguos, um tesouro de paisagens e resiliência na Patagônia andina

Los Antiguos, um tesouro de paisagens e resiliência na Patagônia

Os diferentes tons de azul do magnífico lago, com uma superfície de 2240 quilômetros, são um oásis para o olhar do viajante que pode imaginar o curso dessa imensa massa de água glacial que continua além do país e é compartilhada com o Chile, e que mostra suas duas faces: a de águas calmas e sedantes, e a das ondas comparáveis ao mar."Los Antiguos nasce da identidade, dos povos nativos, do produtivo, da cerejeira. É um lugar com muita resiliência, afetado por um vulcão (a erupção do Hudson em 1991), que se recuperou, e que hoje o turismo é uma proposta que gera oportunidades para quem escolheu a localidade para morar e empreender”, afirmou o secretário de Turismo de Santa Cruz, Pablo Godoy.Com este objetivo, o governo provincial organizou o primeiro fam tour LGBTIQ+ nesta área de Santa Cruz, uma oportunidade em que operadores e fornecedores turísticos, bem como autoridades locais, entraram em contato e conheceram em primeira mão quais são as propostas para atrair este importante segmento turístico nacional e internacional.Com uma paisagem esculpida pelos gigantescos glaciares há milhões de anos e rodeada por antigos alamos que caracterizam as chácaras desta localidade, descobrir Los Antiguos é uma viagem que cativa os sentidos com sabores, aromas e sensações. Mais informações em www.santacruzpatagonia.gob.ar/centros-de-servicio/los-antiguos