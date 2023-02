Argentina alerta o G20 sobre dívida ambiental de credores financeiros com países em desenvolvimento

O ministro da Economia argentino, Sergio Massa, perante a Cúpula de Ministros e Governadores de Bancos Centrais do G20

Massa falou sobre a necessidade de trabalhar em alternativas de financiamento aos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e pediu a revisão da política de sobrecargas do Fundo Monetário Internacional (FMI), durante a sessão oficial sobre Arquitetura Financeira Internacional, Finanças Sustentáveis e Infraestrutura que está sendo realizada em Bangalore, Índia.“O patrimônio natural e a biodiversidade de nossos países servem à humanidade, o que nos torna credores não reconhecidos perante os credores financeiros”, afirmou, para posteriormente dizer que “o financiamento sustentável apresenta desafios especialmente para os países em desenvolvimento”, os quais, em muitos casos “não têm acesso a subsídios e financiamento climático em condições favoráveis para investir em mitigação, adaptação e transição energética”.O funcionário argentino destacou a necessidade de “aumentar as fontes de investimento em infraestrutura social e sustentável”, considerando ser um “fator chave” para a recuperação econômica, competitividade e para responder a desafios estruturais como mudança climática, urbanização e digitalização.A agenda de Massa na Índia continuará com um encontro bilateral com o ministro da Economia, Finanças e Soberania Industrial e Digital da França, Bruno Le Maire. Em seguida, com o seu homólogo da Fazenda brasileira, Fernando Haddad, com o Diretor de Operações do Banco Mundial, Axel Van Trotsenburg, e o Ministro Federal das Finanças da Alemanha, Christian Lindner.