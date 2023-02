Chanceler Cafiero viaja a Bangladesh, junto com empresários, para inaugurar a embaixada argentina

Apoio à seleção argentina em Bangladesh

"A visita representa um acontecimento significativo para a geopolítica argentina, já que se situa entre o Sul Asiático, o Leste Asiático e o Sudeste Asiático, bem como o pontapé inicial para a expansão do comércio bilateral com o oitavo país mais populoso do mundo, com um mercado superior aos 170 milhões de habitantes", disse um comunicado das relações exteriores.A chancelaria destacou que a Argentina foi "um dos primeiros países que reconheceu a independência de Bangladesh, ocorrida em março de 1971", e lembrou que "o general Juan Domingo Perón habilitou a primeira representação diplomática em 30 de outubro de 1973", quando Bangladesh "era um símbolo dos países não alinhados". Na ocasião, a embaixada foi aberta em Daca em janeiro de 1974.A aproximação entre os dois povos foi aprofundada pelo futebol, principalmente através da figura de Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986, com a qual o povo bengalês foi fortemente identificado, por motivos, em parte, ligados ao passado colonial do país asiático.“A idolatria por Maradona agora começou a se refletir em Lionel Messi e se tornou perceptível nas massivas festividades nas ruas de Daca, depois que a seleção argentina conquistou a Copa do Mundo", refere o relatório oficial. Quanto aos dados econômicos, explicou-se que "em 2022 o comércio bilateral com Bangladesh foi de US $765 milhões", com superávit comercial para a Argentina de US $720,8 milhões.