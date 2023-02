Argentina registrou o maior crescimento do comércio eletrônico na América Latina em 2022

Comércio eletrônico

Após divulgar o desempenho do setor, o secretário de Economia do Conhecimento, Ariel Sujarchuk, assegurou que "não é por acaso que a Argentina se posiciona como o mercado de comércio eletrônico que mais cresce na região", respaldado pela mudança acelerada dos hábitos de consumo da população e o desenvolvimento da infraestrutura e do talento humano."Temos um setor de software e serviços de informática de primeira linha; uma poderosa indústria eletrônica; uma rede de centros de serviços tecnológicos e unidades de apoio à produção de caráter federal; instituições de pesquisa de ponta e talentos humanos altamente treinados e cobiçados em todo o mundo", acrescentou o funcionário.A promulgação da Lei da Economia do Conhecimento possibilitou incentivos para a geração de investimentos no setor e para a contratação de mão de obra nas atividades que o compõem, como os Serviços Baseados no Conhecimento.A referida legislação concede benefícios tributários, tais como um bônus de crédito tributário correspondente a 70% da redução das contribuições patronais do pessoal dedicado às referidas atividades, e uma redução gradual do imposto de renda (60%, 40% e 20%), de acordo com o tamanho das empresas.