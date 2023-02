A Antártida é "um enclave vital de soberania territorial e política" da Argentina, afirmou o presidente Fernández

O presidente Alberto Fernández na Antártica

"O crescimento da nossa Argentina tem uma projeção para o Sul e uma visão bicontinental e parte do desenvolvimento nacional depende da defesa de seus componentes estratégicos", disse o presidente, durante um discurso que proferiu na base científica permanente de Marambio, na qual anunciou também a criação de um correspondente itinerante da Télam (Agência de Notícias do Estado) na Antártica argentina.Com esta viagem à Antártica, que busca evidenciar o caráter bicontinental do país, Fernández tornou-se o quarto chefe de Estado a pisar este solo austral nacional. O primeiro foi Arturo Frondizi (1958-1962) em 1961.A partir do Tratado Antártico de 1959, o continente Antártico foi protegido para a cooperação internacional com fins científicos, de uso exclusivamente pacífico.Na base Marambio, porta de entrada principal da logística argentina para a Antártida, o presidente foi acompanhado pelos ministros das Relações Exteriores, Santiago Cafiero; da Defesa, Jorge Taiana; de Desenvolvimento Social, Victoria Tolosa Paz; da Ciência, Tecnologia e Inovação, Daniel Filmus; e da Cultura, Tristán Bauer.