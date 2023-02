Medidas para reforçar a prevenção no circuito comercial contra a Gripe Aviária são anunciadas

Medidas para reforçar a prevenção contra a Gripe Aviária

Depois de revelar a decisão do Governo de colocar todo o sistema de saúde em “alerta máximo” em relação à gripe aviária, o ministro destacou que se trata de um “programa coordenado de barreiras sanitárias que nos permite continuar abastecendo os mercados interno e externo”.No final da entrevista coletiva, o ministro Massa levantou a necessidade de "trabalharmos juntos para garantir um melhor funcionamento que nos permita enfrentar fenômenos", como uma das piores secas, a vaca louca no Brasil, ou a gripe aviária, "condições extraordinárias no momento em que o mundo precisa da produção argentina".Por sua vez, o Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Senasa) enfatizou que, caso seja observada a presença ou suspeita de sinais clínicos compatíveis com gripe aviária em aves, ou a descoberta de aves domésticas e/ou silvestres mortas, deve-se realizar a notificação em qualquer de seus escritórios, por meio do aplicativo "Notificações Senasa".