Consumo de eletricidade em janeiro foi o maior da história da Argentina, segundo relatório privado

Consumo de eletricidade em janeiro foi o maior da história da Argentina

A distribuição regional apresentou maior alta na Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), onde o crescimento em comparação com janeiro de 2022 foi de 6,8%, perante 2,3% no resto do país. Dentro da AMBA, o aumento na área de cobertura da empresa Edenor foi de 6,3% e na da Edesur chegou a 7,5%.A Fundelec alertou que o aumento da demanda teve impacto na temperatura média do mês passado, de 26,9°C, superior aos 26,2°C de janeiro do ano passado e aos 24,6°C da média histórica de janeiro.A demanda residencial aumentou 5,1% e atingiu 50% do total, enquanto a demanda comercial cresceu 0,9%, representando 27%, e a demanda industrial (que concentrou os 23% restantes) registrou alta de 4,7% em relação ao mesmo período do ano anterior