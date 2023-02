Começa a 10° edição da Semana do Cinema Português no Museu Malba e no Teatro General San Martín

Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba)

Este ano o ciclo, que se realiza com o apoio do Camões IP, da Embaixada de Portugal na Argentina, da Fundação Calouste Gulbenkian e da Cinemateca Portuguesa, tem a particularidade de que a maioria dos filmes escolhidos são realizados por mulheres, iniciativa que parte do "interesse em incorporar uma perspectiva de gênero na leitura do presente e do passado do cinema", informou a organização.As projeções começam na quinta-feira, dia 23, com “Corpo a Corpo”, de Inês Gil (às 18h); “Lobo e Cão”, de Cláudia Varejão (às 20h); “Mato Seco em Chamas”, de Joana Pimenta e Adirley Queirós (às 23). Mais informações em https://www.malba.org.ar/evento/10a-edicion-semana-de-cine-portugues/ ou no Malba, Avenida Figueroa Alcorta 2415, Cidade de Buenos Aires.Sobre a retrospectiva de Pedro Costa na Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1529, cidade de Buenos Aires), no dia 1º de março podem ser vistos: “O Sangue” (às 15h); "Ossos" (18h); e "Vitalina Varela" (20h30). Para mais informações, consulte https://complejoteatral.gob.ar/ver/Retrospectiva-Pedro-Costa