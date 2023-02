"No país há duas formas de ver as coisas. Nós acreditamos em um Estado presente", disse o presidente argentino

O presidente Alberto Fernández na UNAM

"Nós acreditamos que o Estado tem que estar muito presente nesses casos para favorecer o investimento educacional", disse o presidente ao participar do ato de ampliação do Módulo de Bioquímica e Farmácia da Universidade Nacional de Misiones, na cidade de Posadas, que exigiu um investimento de 131 milhões de pesos e beneficiará 1.640 alunos.“Quando outros pensam que devemos parar de construir universidades, nós acreditamos que devemos plantar universidades em todos os cantos da pátria”, afirmou em seu discurso.Em sua mensagem, o chefe de Estado também defendeu sua gestão em saúde e destacou o trabalho que está sendo feito atualmente para produzir vacinas contra a Covid-19 no país.No final, destacou que a Argentina “é um país onde os direitos foram sendo ampliados sistematicamente e isso nos converteu em uma sociedade diferente”. “Eu estou falando de um Estado presente, o único que abre as portas para que os direitos sejam ampliados, para os que acreditam que só poucos têm direitos”, concluiu.