Coalizão governista pede "impedir o banimento" de Cristina Kirchner e valoriza as eleições primárias abertas, simultâneas e obrigatórias

O presidente Alberto Fernández (dir) na sede do PJ nacional

O texto foi minuciosamente debatido por todos os espaços políticos, sociais e sindicais que compõem a coalizão oficial e em um de seus pontos-chaves deixa explícito o compromisso dos que conformam a mesa de “realizar as ações necessárias para impedir o banimento da vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner".Esta declaração sublinha que a "liderança e o poder eleitoral" da vice-presidente "não podem ser tirados" dos eleitores do FDT, e aponta para o Poder Judiciário, ao afirmar que "não há, nem deveria haver, nenhum poder econômico, midiático ou judiciário capaz de decidir acima da vontade popular”.Enquanto isso, em outro parágrafo da declaração, o partido governante define as eleições PASO como "a ferramenta institucional criada por nosso Governo durante 2010 (no primeiro mandato de Cristina Fernández de Kirchner) para abrir a participação dos partidos e sintetizar as diferentes visões em um projeto comum".A mesa política da FdT tinha sido convocada pelo chefe de Estado, na qualidade de presidente do PJ, para debater as questões "eleitorais" da FdT rumo às eleições primárias, as quais serão convocadas para o mês de agosto, e as eleições gerais de outubro.Os 33 presentes na sede do PJ nacional manifestaram as diferentes vertentes e posições atuais do partido no poder, com a presença de aproximadamente cinco deputados de cada um dos setores que compõem a FdT; entre as principais lideranças estavam o ministro da Economia, Sergio Massa; o referente da Cámpora e presidente do PJ da província de Buenos Aires, Máximo Kirchner; o Ministro do Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro; e os governadores Axel Kicillof e Jorge Capitanich, entre outros.