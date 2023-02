Política

21-02-2023 10:44 - POLÍTICA

Acordo de cooperação entre Argentina e França em matéria de segurança é assinado

O ministro da Segurança da Argentina, Aníbal Fernández, assinou com o seu ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, um acordo de cooperação entre os governos da França e da Argentina no que refere ao esforço de formação no âmbito da segurança interna de ambos os países, informou a pasta.