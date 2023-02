Exposição imersiva "Meet Vincent van Gogh" chega a Buenos Aires em 24 de fevereiro

"A Noite Estrelada", de Vincent Van Gogh

A exposição, que acontecerá no Campo Argentino de Polo, contará com peças famosas como "A Noite Estrelada", "Os Comedores de Batata" ou "Autorretrato", e contará com salas imersivas, reproduções que o visitante poderá tocar, fragmentos de cartas, recriações de paisagens e até encenações de pinturas icônicas para interagir."Meet Vincent Van Gogh" já foi apresentado em 2016 em Pequim e desde então já percorreu várias cidades do mundo. A Argentina é o segundo país da América do Sul a receber em 2023 esta exposição, a única imersiva oficial, criada por especialistas do Museu Van Gogh de Amsterdã, a maior coleção mundial do pintor.Esta exposição pode ser visitada a partir da próxima sexta-feira, com turnos e capacidade para 175 pessoas a cada meia hora, com ingressos a 3.000 pesos (uns 15 dólares) às quartas, quintas e sextas-feiras, e 3.500 pesos aos sábados e domingos, enquanto o ingresso para menores de 10 anos será de 2.000 pesos.