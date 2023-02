A província patagônica de Santa Cruz organiza primeiro fam tour do ano voltado para o turismo Lgbtiq+

A província de Santa Cruz (Patagônia Sul)

“Para o governo de Santa Cruz a inclusão é algo que trabalhamos fortemente há muitos anos, aliás, temos um Ministério da Igualdade e Inclusão e ter concretizado este Fam Tour pela região noroeste é muito importante”, disse o secretário de Estado para o Turismo Provincial, Pablo Godoy.O responsável destacou que “depois de todos estes anos que temos trabalhado com os referentes da Câmara de Comércio e Turismo Lgbtiq+ (Ccglar) em torno da formação, da sensibilização, do selo 'Todxs Bem-Vindxs', das propostas que os empresários têm, precisávamos que viessem conhecer a outra Santa Cruz".Por sua vez, o presidente da Ccglar, Pablo De Luca, detalhou que durante o Fam Tour visitaram, junto com referentes da imprensa do Brasil e da Argentina, "diversas atrações da região norte de Santa Cruz com reuniões em cada lugar com prestadores de serviços turísticos, fornecedores e funcionários municipais e provinciais para fortalecer o compromisso com o trabalho em equipe".