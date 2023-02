Buenos Aires registrou a menor temperatura para fevereiro em 62 anos

Às 6h40 desta sexta-feira, 16 de fevereiro, a cidade de Buenos Aires atingiu a mínima de 7,9°C, segundo o SMN. Assim, a capital do país atingiu a temperatura mais baixa para fevereiro desde 1961 e, em menos de uma semana, foram quebrados dois recordes: um de temperatura máxima e outro de temperatura mínima.No dia 12 de fevereiro, a cidade de Buenos Aires teve o maior recorde de temperatura para fevereiro desde 1961, com 38,1 graus às 16h, enquanto os portenhos também sofreram, de sábado para domingo, a noite mais quente dos últimos 60 anos.A mudança repentina de temperatura se deve ao fato de que ontem uma massa de ar frio começou a entrar no centro do país pela Patagônia e se deslocar para o norte.Segundo a última atualização do ranking de temperatura, elaborado pela agência meteorológica, a cidade mais fria do país foi Chapelco, em Neuquén, com -1,8 graus, seguida pelas cidades da província de Rio Negro: Maquinchao, com -0,8 graus, e Bariloche com - 0,6 e uma sensação térmica de -3,8 graus.