Economia

17-02-2023 10:47 - ECONOMIA

Automotiva chinesa investe US$ 400 milhões para produzir 100 mil veículos elétricos na Argentina

A empresa chinesa Chery anunciou que investirá US$ 400 milhões na Argentina para estabelecer uma fábrica local com produção de 100.000 veículos elétricos por ano, o que gerará 6.000 empregos diretos no âmbito do processo de industrialização do lítio.