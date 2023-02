Primeira reunião dos ministérios da Cultura foi realizada sob a presidência pro tempore da Argentina

O ministro da Cultura, Tristán Bauer

Nesse marco, a Argentina apresentou os principais objetivos, linhas de ação e trabalho a serem realizados durante o primeiro semestre do ano, e que terão como objetivo promover a cooperação e a articulação de políticas culturais compartilhadas na região.Bauer também deu as boas-vindas às novas autoridades brasileiras, comemorando o fato de terem recuperado sua institucionalidade como Ministério da Cultura."É uma grande honra compartilhar com vocês o valor simbólico e político deste espaço de integração, que nos convoca de forma contínua desde 1996. O Mercosul tem um significado especial: o nascimento deste bloco marca o fim do impulso isolacionista e dos confrontos sustentados nas diferenças e preconceitos entre nossos povos", afirmou Bauer.E continuou a dizer: “desde Nossa América, assumimos o compromisso de defender a democracia e promover a cultura da paz entre os povos”. A presidência pro tempore da Argentina terminará no dia 2 de junho, quando passará para as mãos do Brasil.