San Carlos de Bariloche e mais um recorde histórico de passageiros chegando de avião à cidade

San Carlos de Bariloche (Patagônia)

O aeroporto Teniente Luis Candelaria de Bariloche "teve um total de 210.204 passageiros desembarcados em janeiro" sendo o destino que mais cresceu no número de voos domésticos de todo o interior do país.Diante desses números, o secretário de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón, destacou o "trabalho conjunto" da Secretaria com o setor privado e o município, bem como o programa de incentivo Previaje, para reativar o turismo após a pandemia.Também destacou “o acompanhamento permanente do Ministro de Turismo e Esportes da Nação, Matías Lammens, e dos diretores das companhias aéreas Aerolíneas Argentinas, JetSmart, Flybondi e Sky”.O secretário de Turismo também destacou as novas rotas internacionais que conectam Bariloche diretamente com São Paulo (Brasil) durante todo o ano e com Santiago do Chile, "que já estão confirmadas tanto no verão quanto no inverno", disse o funcionário.