Governo argentino nega crise energética e analisa medidas contra companhia distribuidora de energia elétrica Edesur

“Temos assistido ao nível de cortes de energia e maus tratos aos usuários nos últimos anos”, afirmou a porta-voz presidencial, Gabriela Cerruti, na sua habitual coletiva de imprensa na Casa do Governo, referindo-se à distribuidora de eletricidade, de capitais italianos.Cerruti destacou que "o Governo analisa todas as variáveis desde que legalmente existam e sejam possíveis para cuidar os usuários", e destacou que "no caso da Edesur, o nível de falta de energia e maus-tratos aos usuários vem sendo vivenciado nos últimos anos”.Sublinhou que "a Argentina é um dos países do mundo, onde tendo aumentado o preço da energia como aumentou em todo o mundo, não houve crise de energia ou escassez nas empresas"."Há uma questão específica com os usuários de uma empresa em que o Governo interveio. Se intervimos nessa empresa é porque o problema é dessa empresa. Porque as restantes empresas não têm esse problema. Se há uma empresa que tem esse problema e as outras não, então não há crise energética", concluiu a porta-voz.