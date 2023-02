Presidente Fernández fará visita histórica à Antártida na próxima quarta-feira

Base argentina na Antártica

"Será no dia 22 porque é o Dia da Soberania na Antártida", disse Cerruti, acrescentando que este dia comemora-se a incorporação da Argentina ao tratado Antártico. A viagem é motivada pela construção de três laboratórios que fazem parte do plano “Construir Ciência” e que “estão em vias de ser inaugurados”, disse a funcionária.O presidente viajará acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Santiago Cafiero, e dos ministros da Defesa, Jorge Taiana; Desenvolvimento Social, Victoria Tolosa Paz; e de Ciência, Tecnologia e Inovação, Daniel Filmus, além do secretário para Malvinas, Antártida e Atlântico Sul, Guillermo Carmona; e a porta-voz da Presidência.A viagem do presidente começará na noite de terça-feira e seu retorno está previsto para quarta-feira à noite ou quinta-feira de manhã, apontou a porta-voz.