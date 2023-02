Governo anuncia medidas para aumentar a produção e o consumo de carne com preços acessíveis

O ministro da Economia, Sergio Massa, apresentou o programa "Preços Justos da Carne"

Durante a apresentação desta bateria de medidas, Massa disse que foram tomadas “observando a integridade de uma cadeia de valor” e que o seu objetivo é “atacar os problemas que temos no curto e médio prazo, sem deixar de olhar para o desafio de longo prazo que é aumentar a produção" de carne.Massa anunciou a criação do programa "Preços Justos da Carne", que substituirá o anterior plano "Cortes Cuidados", que terá como piso um volume de 18 mil toneladas de carne bovina por mês para a venda em supermercados, com preços 35% inferiores aos do mercadoAlém disso, o ministro anunciou a implementação de reembolsos de 10% para os consumidores nas compras feitas com cartão de débito em comércios locais, açougues, armazéns e minimercados registados na AFIP, com um máximo de $ 2.000 por mês.O ministro Massa ratificou o compromisso do governo com a redução da inflação, argumentando que "é um desafio que nos obriga, que nos impõe a necessidade de continuar tomando medidas, desde o micro, como a carne, até o macro", e antecipou que haverá novos anúncios nos próximos dias para cumprir esse objetivo.