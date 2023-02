Empresas e sindicatos da Argentina e do Brasil pedem a restabelecer acordo sobre transporte marítimo

Integração do transporte marítimo de cargas no Mercosul.

O referido foi realizado durante a Reunião Bilateral sobre Transporte Marítimo, na qual representantes de armadores e sindicatos de pessoal de bordo da Argentina e do Brasil assinaram a Declaração do Rio de Janeiro sobre a integração do transporte marítimo de cargas no Mercosul.Nesse sentido, foram analisadas diferentes linhas de ação, incluindo o estabelecimento de um novo Acordo de Transporte Marítimo entre os dois países. Segundo estatísticas da Agência Nacional de Transportes Aquáticos (Antaq), em 2021 foram transportados 341 mil TEU (unidade de medida de contêineres) e em 2022 apenas 101 mil TEU entre os dois países.A reunião contou com a presença da Argentina, em nome do empresariado, o presidente da Federação de Empresas Navais Argentinas (FENA) José Elverdin, enquanto em nome do setor sindical e dos sindicatos, Raúl Durdos, do Sindicato de Operários Marítimos Unidos (SOMU); Eduardo Mayotti, do Centro de Chefes e Oficiais de Engenharia Naval; e Jorge Tiravassi, do Centro de Capitães e Oficiais de Ultramar da Marinha Mercante.Do lado brasileiro estiveram o presidente da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem (ABAC), Mark Juzwiak, e do setor sindical, Carlos Müller, da Confederação Nacional Trabalhadores em Transportes Aquáticos, Federação Nacional dos Trabalhadores; Ricardo Ponzi, de Transportes Aquáticos e Afins.