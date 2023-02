Ministras da Saúde da Argentina e do Brasil reafirmam seu compromisso de trabalhar juntas em eixos prioritários

A Ministra da Saúde, Carla Vizzotti (esq) e sua homóloga brasileira, Nisia Trindade Lima

"Um dos principais fatores de sucesso para o desenvolvimento da fabricação local sustentável é a redução da dependência de tecnologia e as importações", disse Vizzotti, que, assim como sua colega, destacou o encontro anterior realizado semanas atrás durante a visita oficial à Argentina do novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.A reunião também abordou a situação do acesso aos direitos sexuais e reprodutivos, e destacou os avanços alcançados em nosso país no marco legislativo e na produção local de insumos que atendam essa problemática.Da mesma forma, foram analisadas as estratégias regionais para ordenar e simplificar os calendários de vacinação, ao mesmo tempo em que convieram fortalecer o trabalho conjunto em pesquisa, desenvolvimento e produção de vacinas e outros insumos estratégicos.Antes do encontro com os funcionários, Vizzotti visitou o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos, um dos maiores produtores públicos de vacinas da América Latina. A Conferência do G-STIC é um encontro global que reúne os mais altos líderes em tecnologia e inovação para analisar estratégias visando alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.