Fundação arteBA acompanha a presença da arte argentina em Madri

Galeria Ruth Benzacar

A diretora executiva da arteBA, Lucrecia Palacios, oferecerá várias visitas guiadas para colecionadores e profissionais de arte internacionais pelos espaços das galerias argentinas participantes da feira: Constitución, Diego Obligado, Hache, Herlitzka & Co, Pasto, Rolf, Ruth Benzacar, Sendrós e W-galeria.Com o apoio do Ministério das Relações Exteriores, a presença da Argentina na feira será a mais importante da América Latina e um dos prêmios "A" de Colecionismo, concedido pela Fundação ARCO, será concedido este ano aos argentinos Juan e Patricia Vergez por sua Coleção Particular de Arte Latino-Americana."Desde a Fundación arteba acompanhamos a presença argentina na ARCO por meio de uma presença institucional e uma série de ações que visam aproximar colecionadores e curadores do circuito internacional das galerias de arte de nosso país que participam da feira madrilenha", disse Larisa Andreani , presidente da Fundação arteBA.Para celebrar o lugar de destaque que nosso país ocupa na ARCOmadrid, a Fundación arteBA também realizará um evento privado para estreitar os laços entre galeristas, curadores, colecionadores e profissionais ligados à arte latino-americana e também apoiará o evento realizado na Embaixada da Argentina na Espanha.