Lanús vence Estudiantes e é único líder do torneio

Central Córdoba 0-1 Belgrano; Colón 0-2 Sarmiento; San Lorenzo 1-0 Godoy Cruz; Defensa y Justicia 1-0 Newell's; Platense 1-1 Atlético Tucumán; Vélez 0-0 Independiente; Talleres 2-1 Boca Jrs.; Banfield 0-0 Gimnasia; Rosario Central 2-1 Arsenal; River 2-1 Argentinos Jrs.; Instituto 0-0 Huracán; Racing 2-2 Tigre; Barracas Central 1-1 Unión; Estudiantes 0-2 Lanús.

Antes da partida em que o River venceu Argentinos Juniors por 2 a 1, a entidade homenageou os jogadores que passaram pelo clube e fizeram parte do time da seleção argentina campeã mundial no Catar 2022, como Franco Armani, Pablo Aimar e Roberto Ayala, estes dois últimos da comissão técnica do treinador Lionel Scaloni.Também participaram do reconhecimento outros ex-jogadores da entidade que fizeram parte das seleções campeãs do mundo em 1978 e 1986, como: Norberto Alonso, Ubaldo Matildo Fillol, Héctor Enrique, Oscar Ruggieri e Daniel Pasarella, o único que participou nas duas equipes.Resultados (terceira rodada):Posições:Lanús 9 pontos; Huracán, Rosario Central e Belgrano 7; River Plate, Talleres, Defensa y Justicia, San Lorenzo e Godoy Cruz 6; Instituto, Tigre e Platense 5; Barracas Central, Vélez, Sarmiento, Newell's, Boca Jrs e Independiente 4; Argentinos Jrs. 3; Banfield, Racing e Unión 2; Arsenal, Estudiantes, Atlético Tucumán, Central Córdoba e Giminasia 1; Colón 0.Próxima rodada (4ª):Gimnasia-Instituto; Huracán-Barracas Central; Arsenal-Racing; Lanús-Rosario Central; Tigre-River Plate; Argentinos Jrs-Belgrano; Godoy Cruz-Estudiantes; Newell's-Banfield; Unión-Colón; Boca Jrs-Platense; Independiente-Defensa y Justicia; Talleres-Central Córdoba; Sarmiento-San Lorenzo e Atlético Tucumán-Vélez Sarsfield.