Secretário de Programação Econômica destaca "a queda permanente do déficit fiscal" na Argentina

O Secretário de Programação Econômica, Gabriel Rubinstein

“A contenção da diversidade de despesas, e a redução dos subsídios (especialmente a energia) fazem parte da melhoria fiscal que já ocorreu e vai continuar este ano”, disse o funcionário.A propósito, detalhou que em julho de 2022, “a inércia levou a um déficit fiscal primário para 2022 da ordem dos 3,5% do PIB, com a despesa pública que crescia 10 pontos acima da inflação, e graças às medidas tomadas, enquadramos o déficit de 2,5% do PIB, com gastos crescendo a um ritmo de 6 pontos abaixo da inflação".Com isso, “reafirmamos a meta de alcançar um déficit de 1,9% para 2023”, especificou e destacou que “apesar de estarmos longe do objetivo de superávit fiscal primário, estamos abrindo caminho para que em 2024 possamos construir sobre as conquistas de 2023”.Segundo Rubinstein, os objetivos propostos foram desenvolvidos em todas as frentes desde agosto de 2022 por meio de “regulação fiscal, melhoria das exportações e superávit comercial; acumulação de reservas; e crescimento econômico com inclusão social”.