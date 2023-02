Construção civil bate recorde histórico de empregos e setor cresce há 29 meses

Construção civil bate recorde histórico de empregos

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), os 460.386 postos de trabalho na construção representam um recorde histórico para o setor depois do ocorrido em junho de 2015, com 458.433 postos de trabalho, e em novembro de 2017, com 458.147; que foram os dois registros mais altos até agora.Isso contrasta com os últimos dados divulgados pelo INDEC de que a atividade industrial cresceu 4,3% no ano passado, mas após ter apresentado queda de 2,7% em dezembro em relação ao mesmo mês de 2021. Enquanto isso, a atividade no setor da construção acumula uma melhora de 3,5 % em comparação com o ano anterior, após encerrar dezembro com uma queda ano-a-ano de 10,6%.Por sua vez, o emprego industrial registrado acumulou 29 meses de crescimento mensal em novembro desde julho de 2020, incorporando mais de 93.000 trabalhadores, segundo o Centro de Economia Política Argentina (CEPA).