Apuração de rede ilegal que entrava mulheres russas grávidas na Argentina é aberta

Rede ilegal entrava mulheres russas grávidas na Argentina

A apuração do processo, que segue a 1° Vara Federal Criminal e Correcional da juíza María Romilda Servini, chegou na quinta-feira passada a duas casas localizadas em torres de luxo, onde residiam os supostos chefes da quadrilha, os quais não foram detidos, mas sim foram apreendidos elementos de interesse para o processo.A ação judicial teve início a partir de uma denúncia na Divisão de Crimes Federais da PFA, na qual "uma mulher alertou sobre manobras irregulares na entrada de cidadãs russas prestes a dar à luz no país, no nascimento dos bebês e na outorga de tramitações migratórias", disse o comunicado.A juíza Servini solicitou a intervenção da Divisão de Assuntos Migratórios da Superintendência de Investigações Federais, que conseguiu “identificar a primeira linha dessa organização criminosa” que “lucrava com famílias russas de alto poder aquisitivo, que pagaram de 20 a 35 mil dólares norte-americanos para entrar no país”, foi detalhado.Depois da entrada na Argentina, a organização designou um centro de saúde para o nascimento dos bebês, que "se tornariam cidadãos argentinas e, mediante isso, com documentação apócrifa realizavam os procedimentos para a radicação e cidadania argentina em tempo recorde", acrescentou o comunicado da PFA.