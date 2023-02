Buenos Aires bate recorde de calor para fevereiro, o anterior foi em 1961, e seis províncias estão com alerta amarelo ou vermelho

Buenos Aires bate recorde de calor para fevereiro

Conforme noticiado pelo SMN nas redes sociais, a cidade de Buenos Aires sofreu a maior temperatura em fevereiro desde 1961, com 38,1 graus às 16h, enquanto os portenhos também sofreram, de sábado para domingo, a noite mais quente dos últimos 60 anos.Segundo o ranking da entidade que depende do Ministério da Defesa, as cidades mais quentes hoje às 18 horas foram La Rioja (noroeste) com 40,8 graus e Santiago del Estero (norte) com 40,4 graus.A lista elaborada pelo SMN é continuada por Tartagal (Salta, norte) e San Juan (oeste), com 40 graus; a cidade de Rivadavia em Salta, e Chamical (La Rioja) com 39,8, Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) com 39,6, Morón (Buenos Aires) com 39,3, Reconquista (Santa Fe, centro) com 39,1 e Gualeguaychú ( Entre Ríos) com 39.Em referência à sensação térmica (ST), o primeiro lugar foi vivenciado em Marcos Juárez (Córdoba, centro) com 42,5 graus e 37 de temperatura; Pehuajó (Buenos Aires), com 41,5 e 36,6; e Coronel Suarez (Buenos Aires) com 39,5 e 34,3, respectivamente.