Turismo

13-02-2023 13:16 - TURISMO

Trem do Fim do Mundo oferece uma viagem mágica às florestas do sul da Patagônia

Na cidade de Ushuaia é possível ter acesso a uma experiência que combina história com a possibilidade de viajar até os confins da terra a bordo do emblemático Trem do Fim do Mundo, em uma viagem que adentra no Parque Nacional Tierra del Fuego por paisagens de encanto, entre florestas e montanhas de neves eternas, que encenam a Patagônia Austral.