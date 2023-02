Justiça ordena ampliar análise de celulares das assessoras do deputado da oposição pelo atentado contra a vice-presidenta Cristina Kirchner

Atentado contra a vice-presidenta Cristina Kirchner

A Câmara Federal da Cidade de Buenos Aires revogou uma decisão da juíza María Eugenia Capuchetti, que havia negado o pedido, e ordenou a "prorrogação do prazo proposto" para que as informações extraídas de ambos os telefones entregues à Justiça sejam analisadas a partir de 1º de julho e até 1º de dezembro de 2022.A perícia deve ser realizada “como sugere a própria acusação, sob preciso controle jurisdicional e do Ministério Público Fiscal e com restrição de sigilo absoluto de todas as informações que não estejam estritamente relacionadas com o caso”, alertaram os juízes.Ao decidir pelo acolhimento da acusação, o Tribunal revogou a decisão da juíza Capuchetti, que havia determinado que a análise dos dois telefones deveria ser realizada nos dias posteriores a 30 de agosto de 2022, data em que, segundo uma testemunha, Milman teria se referido (em um bar perante as duas assessoras) a um futuro ataque contra o vice-presidenta, ocorrido dois dias depois.