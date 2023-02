Presidente argentino pede "mais unidade do que nunca" dentro da coalizão governista

O presidente Alberto Fernández em Berazategui, província de Buenos Aires

“Aos companheiros e companheiras, mais unidade do que nunca”, encerrou o presidente em ato em Berazategui, província de Buenos Aires, acrescentando: “Podemos discutir e ter diferenças, mas não podemos nos dividir” e relembrou uma frase de Juan Domingo Perón: "Além da heterogeneidade de estarmos unidos há um denominador comum; que os inimigos da Pátria não tomem o poder".Acompanhado pelo prefeito local, Juan José Mussi, e os ministros Gabriel Katopodis,Victoria Tolosa Paz e Jaime Perczyk, o Presidente entregou móveis escolares para equipar as salas de aula e equipamentos esportivos para fortalecer os clubes de bairro no Centro de Atividades Roberto De Vicenzo de Berazategui, e também assinou um acordo para construir uma sede para a Universidade Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) no referido distrito."Como privar esta Argentina do direito de estudar, de ter um futuro? Como não aproveitar a vontade de aprender? Se nós, os portenhos, tivemos esse privilégio, por que os argentinos de todos os cantos do país não o podem ter? “Não acredito isso que alguns dizem, que os filhos dos pobres estão condenados à pobreza”, disse o presidente.Em outro trecho de seu discurso, Fernández afirmou que "o Estado deve estar presente porque o mercado não resolve tudo" e destacou que foi isso que sua gestão fez "desd e o primeiro dia em termos de habitação, obras públicas e saúde", entre outras áreas.