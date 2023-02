Financiamento internacional para desenvolvimento na Argentina bate recorde de US$ 5,023 bilhões

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

No ano passado, os desembolsos das Organizações Internacionais de Crédito (OIC) totalizaram US$ 5,023 bilhões, o que constitui um valor recorde, segundo registros da Secretaria de Assuntos Econômicos e Financeiros Internacionais.Em particular, observou-se uma aceleração dos desembolsos a partir de agosto, quando Sergio Massa tomou posse como Ministro da Economia, já que 77%, quase US$ 4 bilhões, foram entre o referido mês e dezembro.Quanto à origem dos desembolsos, 49% foram do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); 20% do Banco Internacional para Reconstrução e Fomento (BIRF); 14% da Corporação Andina de Fomento (CAF); mesma proporção para fontes bilaterais; 2% do Fonplata, 1% do Banco Centro-Americano de Integração Econômica (CABEI); e 0,14% do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA).