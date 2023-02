Comunidades Guarani de Buenos Aires iniciarão as comemorações do Arete Guasú

Comemorações do Arete Guasú

Arete Guasú "é a 'grande festa do povo guarani' que se comemora desde antes da chegada dos conquistadores espanhóis e leva vários meses de trabalho comunitário para prepará-la", disse Alejandro Borjas, presidente da "Arete Guasu Bs. As Pe".As comunidades compartilharão um almoço comunitário com membros guaranis da cidade e das províncias de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Neuquén e convidados do Paraguai.Em seguida, as autoridades governamentais e o público em geral serão recepcionados, a seguir iniciarão a celebração com uma oração espiritual chamada "Yerure", que "é realizada em uma árvore, com oferendas de agradecimento, onde colocamos chicha, tabaco e folhas de coca", acrescentou Borja.