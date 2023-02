Mais de sete milhões de turistas estrangeiros chegaram à Argentina em 2022

Em dezembro de 2022, 900.100 visitantes não residentes entraram por todas as vias de acesso ao país; dos quais 431.100 eram turistas e 469.000 excursionistas, termo que se refere às pessoas que visitam um lugar sem pernoitar, ao contrário dos turistas que se hospedam em diferentes serviços hoteleiros para passar pelo menos uma noite completa.No acumulado anual, 7.214.500 visitantes não residentes chegaram por todas as vias de acesso ao país, dos quais 3.645.200 foram turistas e 3.569.300 excursionistas; enquanto as viagens ao estrangeiro totalizaram 7.891.100 visitantes residentes por todas as vias internacionais, dos quais 5.142.300 foram turistas e 2.748.800 excursionistas.45,1% dos turistas não residentes chegaram à Argentina por via aérea; 41,2% utilizaram a via terrestre; e os restantes 13,7% chegaram por via fluvial/marítima e as principais origens dos visitantes, que representaram 60,3% do total do turismo receptivo, foram o Chile, com 17,0%, e o Brasil, com 15,3%, seguido do Uruguai e da Europa, ambos com 14,0%.Já as viagens ao exterior atingiram 776,8 mil visitantes residentes em dezembro em todas as rotas internacionais, dos quais 457,8 mil foram turistas e 319 mil excursionistas.