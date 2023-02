Brasil e Argentina decidem fortalecer integração energética

O Ministro brasileiro de Energia, Alexandre Silveira, e Flavia Royon

Em Brasília, Royon manteve um encontro com o ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira, do qual também participou o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli.“Vamos trabalhar para aumentar a importação energética. No médio prazo, a ideia é que a indústria cresça e que se agregue valor à mineração, fortalecendo a transição energética em nossos países e também as infraestruturas energéticas. No longo prazo, a ideia é transformar nossos países em fornecedores de energia de relevância mundial com hidrogênio verde", disse Royon.Por sua vez, o ministro brasileiro pôs ênfase na exploração e processamento do lítio, mineral considerado "chave" para a transição energética.“Não tenho dúvidas de que temos um grande potencial de colaboração nessa agenda e que só precisamos unir forças para garantir que nossas riquezas minerais gerem mais desenvolvimento econômico e social e que tenhamos uma transição energética cada vez mais forte e crescente”, disse Silveira.