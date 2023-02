Argentina envia uma brigada de 28 agentes humanitários à Turquia após o terremoto

Agentes humanitários argentinos viajaram para a Turquia

Atendendo ao pedido das autoridades turcas, o Ministério das Relações Exteriores, chefiado por Santiago Cafiero, juntamente com o Ministério da Segurança e a Agência Argentina de Cooperação Internacional e Assistência Humanitária - Capacetes Brancos (Aciah) coordenaram a ajuda humanitária que o país vai fornecer após as trágicas consequências do terremoto.Nesse sentido, foi providenciado o envio de uma brigada USAR (Busca e Resgate Urbano) da Argentina, que viajará esta noite para a área afetada, informou o Ministério das Relações Exteriores da Argentina através de um comunicado.A equipe está composta por 28 agentes "altamente qualificados" em termos de Procura Técnica; Pesquisa canina; Assistência médica; Materiais perigosos; Engenharia estrutural; Apoio aos Centros de Recepção e Partida (RDC) e Apoio ao Centro de Coordenação de Operações no Terreno (OSOCC), bem como Apoio à Célula de Coordenação da USAR (UC).O número de mortos continua aumentando e as últimas informações oficiais referem que trata-se de 17.513 pessoas, 14.351 na Turquia e 3.162 na Síria.