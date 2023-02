Exportadores argentinos de frutas e hortaliças promovem seus produtos em feira do setor na Alemanha

Fruit Logistica 2023 (Berlim, Alemanha)

“Essas empresas conformam o Pavilhão Argentino, que tem uma área total de 886 m2 e no qual participam empresas do setor cítrico e de frutas como kiwi, peras, arando e maçãs”, destacou a pasta das relações exteriores em comunicado. Em 2022, os embarques do complexo frutícola chegaram a US $672 milhões. Neste ano, as principais frutas argentinas despachadas para o mundo foram: peras frescas (31%), limões (24%), alho fresco (20%), maçãs frescas (7%), cerejas frescas (4%), cebolas (4%), tangerinas (3%) e laranjas (3%). Os principais destinos das exportações argentinas deste setor até 2022 foram Brasil (32%), Estados Unidos (16%), Rússia (11%), Holanda (6%), Espanha (5%) e Itália (4%). A Aaici - dependente do Ministério das Relações Exteriores da Argentina - oferece assistência técnica e econômica para que as PMEs argentinas apresentem seus produtos e serviços nas principais feiras, fóruns e congressos internacionais e estabeleçam vínculos diretos com compradores globais por meio de rodadas de negócios.