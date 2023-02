Cultura

Exposição homenagem a referentes do coletivo LGBTIQ+ pode ser vista em shoppings de Buenos Aires

A exposição "Clósets Deconstruidos", que pode ser vista no Shopping Alto Palermo e depois seguirá seu roteiro em outros shoppings de Buenos Aires, celebra a liberdade de ser e amar com uma homenagem aos líderes do coletivo LGBTIQ+, reunindo obras e histórias de ativistas feitas com armários reais.