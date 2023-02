Embaixador Scioli: "Está chegando uma semana muito relevante" com o Brasil, com a chegada do Ministro da Economia e outros funcionários

O embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli

“Esta semana é muito relevante porque 19 autoridades argentinas de diferentes áreas, secretários de estado e ministros chegam ao Brasil para fazer avanços significativos em todas as áreas. Ou seja, da vontade manifestada pelos presidentes, agora a ser executada”, enfatizou Scioli.Entre as autoridades que terão encontros com seus homólogos brasileiros está o ministro da Economia, Sergio Massa, segundo antecipou o embaixador argentino.Sobre a assinatura dos acordos, Scioli disse que "a partir de outubro do ano passado, vislumbrando a vitória do Lula e sua convicção de fortalecer a integração no âmbito de uma relação privilegiada com a Argentina, começamos a moldar este acordo pela possibilidade de assinar o que depois se concretizou no dia 23 de janeiro, por ocasião da visita oficial de Lula à Argentina”.Para o ex-governador da província de Buenos Aires, o acordo com o Brasil é "um plano de governo binacional inédito que abrange todas as áreas, tem oitenta e dois pontos que identificamos como grandes oportunidades de complementar e integrar os dois países".