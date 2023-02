O presidente destaca que emprego registrado acumula 23 meses consecutivos de crescimento na Argentina

O presidente Alberto Fernández

"Criámos 1,6 milhões de postos de trabalho, dos quais mais de 600 mil foram com carteira assinada. Tivemos 23 meses de crescimento do emprego registrado", disse o chefe de Estado em declarações à rádio.O último relatório elaborado pelo Ministério do Trabalho com base em dados do Sistema Integrado da Previdência Argentina (SIPA) determinou que novembro passado foi o vigésimo terceiro mês consecutivo de crescimento do emprego.“O crescimento observado em novembro de 2022 representa a continuidade de um processo de criação de empregos assalariados com carteira, que já acumula 23 meses de crescimento consecutivo”, disse a pasta trabalhista.O relatório também destacou que "com o crescimento verificado em novembro, a barreira de 13 milhões de pessoas com carteira assinada na previdência social é superada pela primeira vez na Argentina (o número de pessoas com carteira assinada chega a 13.018.100)".