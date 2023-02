Pesquisadoras argentinas desenvolveram tecnologia para substituir testes de produtos em animais

Pesquisadores argentinos do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas (CONICET)

“Nosso trabalho está centrado na incorporação e otimização de metodologias alternativas ao uso de animais já validadas em outros países, e no desenvolvimento de novas metodologias que buscam responder a questões relacionadas à avaliação de segurança de produtos, para as quais ainda são necessários testes em animais", disse María Laura Gutiérrez, diretora do Laboratório de Métodos Alternativos ao Uso de Animais (LMA-EBAL).Em seus começos, em 2016, o laboratório incorporou métodos para avaliar o potencial de irritação e corrosão ocular de produtos como agroquímicos, cosméticos, produtos de limpeza doméstica e medicamentos já validados pela União Europeia (pelo ECVAM - Centro de Validação de Métodos Alternativos da União Europeia) e da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).Como exemplo, a pesquisadora disse ter um modelo de epiderme humana reconstruída a partir de células-tronco epiteliais da pele humana obtidas de doadores durante cirurgias plásticas.Na região, países como Brasil, Colômbia e Chile já têm restrições e proibições para testes de cosméticos que serão implementados em etapas, gradualmente à medida que incorporam métodos alternativos, que levam tempo.